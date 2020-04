Le président de Courtrai a son avis sur l'éventuelle fusion avec Mouscron : "Mieux vaut travailler ensemble que d'être en concurrence"

L'avenir de l'Excel Mouscron est remis en question après le refus de l'octroi de la licence par le comité.

Ainsi, Het Laatste Nieuws balançait une bombe ce vendredi matin en évoquant une probable fusion entre Mouscron et Courtrai (voire Roulers également) pour sauver les meubles.

Une idée qui a fait réagir les supporters des deux camps mais également le président de Courtrai.

Ce dernier a expliqué que ce projet n'était qu'à un stade "très embryonnaire".

"Mais c'est le souhait du KV Courtrai de grandir. Si nous voulons rester un club solide, il vaut mieux travailler ensemble que de se faire concurrence", a confié Joseph Allijns au média flamand.

Mais les conditions sont là : "Soyons clairs : nous voulons jouer à Courtrai, que les couleurs restent rouges et blanches et nous voulons trouver un nom pour la marque. Et je pense que KV Kortrijk est un très bon nom".