"J'étais presque à Anderlecht" : Yohan Boli revient sur son départ pour le Qatar

Yohan Boli a opté l'hiver passé pour le Qatar et Al Rayyan, mais aurait également pu rejoindre le RSC Anderlecht qui en avait fait sa cible prioritaire pour le secteur offensif.

Saint-Trond et Anderlecht étaient en effet tout proches d'un accord définitif : Yohan Boli devait rejoindre le RSCA pour 1,5 million d'euros, lui qui comptait 10 buts en 17 matchs de JPL avant de quitter nos contrées. Car il optera finalement pour le Qatar, nettement plus lucratif ... pour le STVV, surtout. Al Rayyan offrait en effet le double du prix pour l'Ivoirien, et ce alors qu'il arrivait bientôt en fin de contrat.

"J'étais presque à Anderlecht", confirme Yohan Boli dans le Belang Van Limburg. L'attaquant ne s'en cache pas : lui aussi se retrouvait dans l'offre du club qatari. "Hésiter aurait été idiot", affirme Boli. Avec 3 buts et 5 assists, l'ancien Canari a en tout cas gardé le rythme au Moyen-Orient.