🎥 Quand Kalidou Koulibaly mettait la Juventus Turin à ses pieds

Le 22 avril 2018, il y a deux ans, Kalidou Koulibaly réalisait une performance exceptionnelle face à la Juventus Turin.

Lors de la saison 2017/2018, la Juventus Turin et le Napoli nous offraient une course au titre spectactulaire en Italie. Un duel qui s'est finalement achevé par un succès de la Vieille Dame, celle-ci terminant première avec 95 points, soit seulement quatre de plus que le SSC.

Pourtant, il y a deux ans jour pour jour, les hommes de Maurizio Sarri étaient parvenus à battre la Juve sur son terrain. Une performance remarquable au cours de laquelle un homme s'était particulièrement distingué, à savoir Kalidou Koulibaly. En effet, l'ancien défenseur du KRC Genk avait livré une superbe prestation défensivement, mais également offensivement puisqu'il avait inscrit le seul but de la rencontre en fin de match d'une tête rageuse sur corner (voir la vidéo).