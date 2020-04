Anderlecht cible un gardien de Premier League pour son mercato !

A la recherche d'un nouveau gardien de but, Anderlecht aurait coché le nom d'un portier évoluant en Premier League.

Anderlecht a besoin de deux nouveaux gardiens de but et a donc déterminé le profil spécifique recherché pour son recrutement. Ainsi, des informations ont déjà été prises au sujet de Michel Vorm, dans le but que celui-ci devienne le second gardien.

Michel Vorm est à nouveau en fin de contrat avec Tottenham. Le Néerlandais de 36 ans est donc libre de s'engager où il le souhaite. Il s'agit d'un portier avec beaucoup d'expérience et qui ne rechigne pas à jouer un rôle en arrière-plan.

Si Hendrik Van Crombrugge ne part pas, l'idée consisterait donc à ce que le gardien des Spurs devienne sa doublure. Pour occuper cette place, les Mauves souhaiterait donc engager un joueur expérimenté capable d'accompagner des jeunes joueurs dans leur progression, le tout en dépensant le moins possible en indemnité de transfert.