"Pas un leader", "le foot n'est pas sa priorité": un défenseur brésilien égratigne Neymar

Il espère que Neymar deviendra le leader incontestable de la sélection brésilienne, mais il estime que c'est loin d'être le cas.

Passé par Manchester United avant de filer à Lyon, où il évolue depuis près depuis près de cinq ans, Rafael n'a que deux caps à son compteur avec le Brésil. Mais il fut vice-champion olympique en 2012, aux côtés du de Neymar qu'il connaît plutôt bien. Et il aimerait voir son compatriote tirer la sélection brésilienne vers le haut.

Mais il estime que ce n'est pas le cas. "Nous avons besoin de lui, mais il doit encore améliorer beaucoup de choses", explique-t-il à ESPN. Rafael reproche notamment à son compatriote son manque de leadership: "Ce n'est pas un leader, il est l'un des meilleurs du monde quand il est concentré, mais le football n'est pas sa priorité."

Et le latéral de l'OL a d'ailleurs déjà tenté d'évoquer le sujet avec la star du PSG. "J'ai voulu lui parler, mais certaines personnes ont du mal à écouter. Il doit écouter plus et s'il y parvient, alors, ça deviendra difficile de stopper le Brésil."