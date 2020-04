Changements de plan pour les Diables ? Trois villes hôtes pourraient décliner l'Euro

Parmi les 12 villes hôtes de l'Euro 2020, trois pourraient changer d'avis.

Le report d’un an bouleversera-t-il les plans de l’UEFA? L’instance européenne a laissé jusqu’au 30 avril aux 12 villes censées accueillir des rencontres pour se décider. Et plusieurs d’entre elles pourraient décliner l’invitation.

Selon The Scottish Sun, Rome et Bilbao pourraient changer d’avis pour raisons sanitaires et économiques. Mais Copenhague envisage également de repousser l’offre car la capitale danoise doit accueillir le départ du Tour de France l’été prochain.

Des décisions qui auraient un impact sur le tournoi des Diables Rouges, qui doivent affronter le Danemark à Copenhague en phase de poules et qui pourraient également jouer un huitième de finale à Bilbao en cas de première place à l’issue de la phase de poules.