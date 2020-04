Francky Dury sur le récent chamboulement du staff : "Je l'aurais fait plus prudemment"

La direction du Essevee a clairement voulu rajeunir son staff technique. Les deux assistants de Franky Dury, Ronny Verriest et Eddy Vandenberghe, ont ainsi été remplacés par Timmy Simmons et Davy De Fauw.

Dans un programme réalisé par Play Sports, le coach de 62 ans s'est montré relativement ouvert à de tels changements : "C'est fait, de toute façon. Et je peux comprendre ces changements. Je suis également un relais entre le conseil d'administration et le staff technique. Davy voulait encore jouer pendant une saison, mais la direction a finalement négocié autre chose avec lui. Et quand j'ai appris que Timmy était candidat, j'ai directement été enthousiaste à l'idée de travailler avec lui".

Mais Dury avoue être surpris de la rapidité du processus, malgré tout : "La proposition est venue de la direction, qui voulait quelque peu rajeunir le staff. Les trois entraîneurs avaient, en effet, tous la soixantaine. Maintenant, je le suis le seul. Je comprends le club, mais je l'aurais peut-être fait de manière plus progressive. Avec un changement tous les deux ou trois ans, par exemple".