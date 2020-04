L'UEFA donne une deadline aux championnats européens et demande aux pays de justifier tout arrêt !

Les ligues européennes ont reçu une communication de l'UEFA les enjoignant à prendre toutes les décisions concernant un protocole de reprise (ou non) d'ici au 25 mai.

La Pro League a repoussé au 4 mai, lundi prochain, sa décision concernant un arrêt définitif du championnat. Et si on imagine mal un nouveau report, la tendance semblant clairement être un arrêt de la saison, les instances belges savent désormais jusqu'à quand elles peuvent se tâter : l'UEFA a communiqué à toutes les ligues européennes la deadline du 25 mai concernant les décisions et projets de reprise (ou non) de leur(s) championnat(s).

Les fédérations devront justifier tout arrêt prématuré !

La circulaire, envoyée par le président de l'UEFA Aleksander Ceferin et le secrétaire général Theodore Theodorisis, déclare : "Les associations nationales et/ou ligues devraient pouvoir communiquer avant le 25 mai à l'UEFA leur programme de reprise de compétitions domestiques, y compris la date de reprise et le format de compétition". L'UEFA a également demandé aux fédérations décidant de ne pas reprendre "d'expliquer les circonstances particulières justifiant un arrêt prématuré".

Le Comité exécutif de l'UEFA se réunira le 27 mai et veut pouvoir, à cette date, décider d'une reprise des compétitions européennes, qui doivent alors se terminer en août au plus tard. Cela dit, l'UEFA précise qu'elle sera compréhensive des ligues incapables de donner une réponse claire en raison de décisions gouvernementales liées au coronavirus.

Les villes-hôtes de l'Euro 2020 doivent se déclarer rapidement

Pour ce jeudi 30 avril, enfin, les 12 villes-hôtes de l'Euro 2020 devront confirmer à l'UEFA si elles maintiennent leur statut pour l'Euro 2021. On sait notamment que Copenhague, où les Diables Rouges devaient affronter le Danemark cette année, hésite à maintenir son statut de ville-hôte de la compétition.