Les transferts de la saison en Pro League: les tops et les flops de Waasland-Beveren

Le championnat est à l'arrêt depuis le 7 mars dernier et en attendant les décisions de la Pro League, on jette un nouveau coup d'oeil dans le rétro, avec les transferts qui ont marqué la saison belge. On commence, dans l'ordre décroissant, par Waasland-Beveren, 16e avant l'interruption.

Bon dernier de Pro League et quasiment condamné à la relégation avant la dernière journée de la phase classique, Waasland-Beveren a connu une saison cauchemardesque dans le bas de classement et c'est aussi parce que les transferts entrants du mercato estival n'ont pas tous été marqués du sceau de la réussite.

Le top

Barré par Danny Vukovic, mais champion de Belgique avec Genk la saison dernière, Nordin Jackers était arrivé à Waasland-Beveren pour engranger de l'expérience et du temps de jeu. Il a dû faire avec les blessures et la concurrence de Lucas Pirard, mais il s'en est plutôt bien sorti.

Au total, il aura joué 16 matchs cette saison et fait une bonne impression aux supporters jaune et bleu, même si ses chances de revenir et de gagner sa place à Genk, qui a pour l'instant quatre autres gardiens dans son effectif, sont très faibles.

Les flops

Mais, si Nordin Jackers a su tirer son épingle du jeu malgré un contexte difficile, d'autres joueurs arrivés dans le pays de Waes l'été dernier, n'ont pas répondu aux attentes. On pense en premier lieu au Grec Fiorin Durmishaj, prêté par l'Olympiakos en début de saison et qui ne sera pas resté plus d'une demie saison.

Le 20 décembre, le club waeslandien décidait en effet de mettre fin à son aventure: huit petits matchs et pas le moindre but en Belgique, il a terminé la saison avec l'Aris Salonique, en première division grecque.

Mais on en attendait aussi un peu plus de l'expérimenté Yuki Kobayashi. L'ancien international japonnais faisait encore partie des meilleurs passeurs de EreDivisie la saison dernière avec huit assists. Deux buts et deux assists en Pro League, il a souffert cette saison.

Tout comme le jeune Xian Emmers. Considéré comme un grand espoir du football belge, le Diablotin, prêté par l'Inter, espérait profiter de sa saison à Waasland-Beveren, il n'a été aidé ni par le contexte, une équipe à la dérive, ni par son temps de jeu: moins de 400 minutes en championnat au total.