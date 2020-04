Selon Dendoncker, dans un domaine au moins, Michy Batshuayi domine Romelu Lukaku

Leander Dendoncker a pris part aux 29 rencontres disputées par Wolverhampton en Premier League. En tout, le Diable Rouge a joué plus de 40 matchs cette saison.

Repos bien mérité donc pour l'ancien mauve, qui a profité du confinement pour se livrer à Sky Sports. Le journaliste britannique n'a pas hésité à lui poser plusieurs questions sur les relations qu'il entretient avec les autres internationals belges. Dendoncker commence : "Michy est le meilleur danseur de l'équipe ! Avec Romelu, il adore mettre de la musique dans les vestiaires".

Si, selon lui, Eden Hazard est le plus drôle et Carrasco le plus coquet, c'est à Vincent Kompany qu'il attribue les meilleures qualités d'entraîneur : "Vincent Kompany parle beaucoup et montre constamment son intelligence. Pas seulement pour le football, mais aussi pour la vie quotidienne. Il veut toujours apprendre et donner des conseils. Il a déjà pris un rôle de coaching à Anderlecht et je pense qu’il deviendra vraiment un bon entraîneur".