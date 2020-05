Emile Mpenza aurait pu lancer sa carrière en Premier League : "Ils ne voulaient pas Mbo mais seulement moi"

Le début du parcours professionnel de l'ancien Diable Rouge aurait pu prendre une tournure différente !

Dans un live Instagram, Emile Mpenza est revenu sur le début de sa carrière. Cependant, il a confié une anecdote surprenante à son sujet et elle concerne aussi son frère, Mbo.

En junior, Emile Mpenza jouait pour le KV Courtrai et il a rejoint l'Excelsior Mouscron au début de son parcours pro en 1996 mais ce parcours aurait pu commencer... En Premier League !

"A 16 ans, Arsenal me voulait. Mais mes parents ne me voulaient pas laisser partir sans mon frère. Mais Arsenal ne voulait pas Mbo. Mais que moi. Des regrets ? Non je n'en veux pas à mon père car à 16 je ne pensais pas devenir professionnel", explique l'ancien Diable Rouge.