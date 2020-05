Un Diable Rouge s'ennuie et construit le Taj Mahal

Leandro Trossard l'avait avoué sur le compte Twitter de son club, Brighton: il adore jouer aux Legos. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a allié l'acte à la parole.

Sur son compte Twitter, le Diable Rouge a pris une photo de sa dernière oeuvre: le Taj Mahal, célèbre bâtiment indien. "Puisque je ne sais pas m'y rendre, je le construis".

On attend maintenant les prochaines constructions de l'ancien buteur de Genk.

If I can't go there, I built it myself! 😉🕌 #quarantaine pic.twitter.com/CNGhVtqwlL