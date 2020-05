Ricardo Faty aurait voulu rester plus longtemps au Standard : "Mais c'est trop instable"

Ricardo Faty est resté une saison à Sclessin. En août 2014, la direction liégeoise versait 500.000 euros à Ajaccio pour acquérir le milieu défensif franco-sénégalais.

Mais, Ricardo Faty s'en allait un peu plus d'un an plus tard en Turquie, où il réside et joue toujours. Pourtant, dans un entretien avec le site de supporters nantais Maison Jaune, le principal intéressé admet qu'il aurait volontiers prolongé son parcours en Belgique :

"A la fin de ma seconde année avec Ajaccio, le club est descendu. C'est alors que le Standard s'est manifesté. Mon club voulait récupérer un peu de sous tandis que plusieurs clubs français souhaitaient me récupérer gratuitement. Je suis donc parti en Belgique. Je n'ai fait qu'une saison là-bas alors que je souhaitais en faire plus, mais à la fin il y a eu pas mal d'instabilité même si nous avons terminé troisièmes". Le grand milieu défensif aura tout de même porté la vareuse rouche à 41 reprises, pour 4 buts inscrits.