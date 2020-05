Un autre Mauve conquis par Vincent Kompany: "Heureusement, je jouais avec lui"

Après Kemar Roofe, c'est un autre Anderlechtois, lui aussi arrivé en Pro League cette saison, qui fait l'éloge de son capitaine.

Si Déjàn Joveljic pourrait ne plus jouer le moindre match sous les couleurs du Sporting, il a tout de même largement apprécié les quelques mois passés dans la capitale belge. Et il porte aussi un regard avisé sur son capitaine. "C’est un grand et solide footballeur", insiste-t-il sur le site officiel de l’Eintracht Francfort, club auquel il appartient.

"Il est très difficile à passer, mais heureusement, je jouais avec lui et pas contre lui", sourit encore le jeune Serbe qui a visiblement apprécié ses semaines anderlechtoises. "C’est un honneur de jouer devant lui et d’avoir son soutien dans votre dos. C’est un excellent joueur, mais aussi une personne exceptionnelle."