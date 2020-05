Cinq changements autorisés, pas de VAR : le football change de visage !

La FIFA avait proposé à l'IFAB d'adapter temporairement ses règles afin d'éviter la surcharge physique qu'imposerait une reprise dans des conditions compliquées après un long arrêt, et avec un enchaînement de rencontres à un rythme intense : pour l'occasion, l'IFAB a décidé d'autoriser les clubs à effectuer cinq changements lors des rencontres, si reprise il y a.

Cet amendement sera en application "immédiatement" en cas de reprise des compétitions, mais ne sera pas obligatoirement adopté par les fédérations. Elle sera en vigueur jusqu'en décembre 2020, avec possibilité d'être prolongée en 2021. Précision cependant : les cinq changements devront être effectués en trois arrêts de jeu, de façon à éviter de multiplier ceux-ci. En cas de prolongations, les changements non-effectués pourront cependant avoir lieu.

De plus, l'IFAB a autorisé les championnats utilisant les VAR à en arrêter l'utilisation en cas de reprise, là aussi sans obligation.

