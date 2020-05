"Toujours et à jamais dans nos coeurs": le football belge rend hommage à François Sterchele

Il y a 12 ans, François Sterchele disparaissait tragiquement dans un accident de voiture. Mais son souvenir reste à jamais ancré dans la mémoire des supporters et des joueurs qui l'ont côtoyé de Charleroi à Bruges, en passant par les Diables Rouges, OHL ou encore le GBA.

Passé par Liège la Calamine et OHL, c'est avec le Sporting de Charleroi que François Sterchele avait vécu les premiers grands moments de sa carrière chez les pros. 37 rencontres et 11 buts après avoir rejoint les Zèbres, il file au GBA où il va définitivement exploser.

12 années aujourd'hui, tu restes toujours et à jamais dans nos cœurs 🖤🤍 #Sterchele



📷 PhotoNews

Il inscrit 21 buts en D1, est sacré meilleur buteur du championnat et en profite pour glaner ses premières caps chez les Diables Rouges (il portera la vareuse nationale à quatre reprises au total) et pour s'offrir un transfert de choix vers le Club de Bruges.

12 jaar geleden moesten we afscheid nemen van François Sterchele.

RIP Çoiske, forever in our hearts 💫 pic.twitter.com/MeVmKjw4gW — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) May 8, 2020

Et chez les Gazelles, l'attaquant liégeois imprime directement sa griffe et passe un cap supplémentaire. Il inscrit un doublé dès son premier match, contre Mons, et vit une saison pleine avec 12 buts et trois assists en 37 rencontres.

12 ans plus tard, l'amour le Club de Bruges pour son buteur parti trop vite reste d'ailleurs toujours aussi vif, comme en témoigne parfaitement cette minute d'applaudissements, la 23e de chaque rencontre, au cours de laquelle les fans Blauw en Zwart rendent un hommage toujours aussi vibrant à François Sterchele.

Attaquant élégant et footballeur talentueux reconnu par ses pairs, François Sterchele était aussi un personnage attachant. Il était très apprécié pour ses qualités humaines comme en témoignent les nombreux messages que lui envoient, sur les réseaux sociaux, ses anciens partenaires, ses anciens clubs et ses anciens supporters en ce jour si particulier...