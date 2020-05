🎥 Anderlecht, pas rancunier, souhaite bon anniversaire à Matias Suarez

Le d√©part de Matias Suarez d'Anderlecht ne s'est pas fait en de bons termes : le joueur a rompu abusivement son contrat et le club de Belgrano, qu'il avait rejoint, a longtemps d√Ľ de l'argent au RSCA. Mais tout semble oubli√©.

Matias Suarez et le RSCA, c'est une histoire d'amour qui s'est mal terminée : l'Argentin, usant du prétexte des attentats de Bruxelles pour organiser une rupture de contrat abusive, avait quitté Anderlecht en 2016 pour rejoindre Belgrano. Mais Suarez et son club de l'époque ont été forcés par les instances internationales du football à payer un montant d'1,4 million d'euros au RSCA au terme d'un procès et de menaces de suspension pour le joueur et d'interdictions de transferts pour Cordoba.

Mais aujourd'hui, tout est réglé et le RSC Anderlecht semble décidé à faire la paix : alors que Mati Suarez fête ses 32 ans, le club a posté une vidéo félicitant le joueur, "toujours dans nos coeurs mauves".