Le Racing Genk se joint au Standard et ne veut pas de titre pour Bruges !

En attendant l'Assemblée Générale de ce 15 mai, tout le monde donne son avis : après Bruges et le Standard, place au Racing Genk, qui réclame une saison annulée.

Le champion en titre a également fait entendre sa voix en public : le Racing Genk a communiqué sa position vis-à-vis de la saison en cours et du format pour la saison 2020-2021. Et si les Limbourgeois sont d'accord avec le Club de Bruges concernant la saison prochaine, qu'ils imaginent à 18 équipes (avec OHL et le Beerschot), ils voudraient cependant établir des PO1 à quatre équipes (et diviser les points par deux au terme de la phase classique), et distribuer le dernier ticket européen via de mini-playoffs entre le 5e et le 8e.

Mais le principal point de désaccord entre Genk et Bruges serait concernant la saison actuelle : à l'image du Standard, dont le président Bruno Venanzi a déclaré que s'il n'y avait pas de relégué, il ne faudrait "pas de champion non plus", le Racing Genk réclamerait l'annulation pure et simple de la saison 2019-2020, sans reléguer Waasland-Beveren mais aussi sans titre le Club de Bruges. Les tickets européens seraient distribués sur base du classement pré-coronavirus.

Un retour à 16 dès 2021-2022

Le Racing Genk réclame également un retour à la situation pré-Covid 19 dès 2021-2022, soit 16 équipes et des Playoffs à 6. Il y aurait dès lors trois relégués la saison prochaine.