Anderlecht parie sur l'avenir et veut prolonger un jeune talent

Killian Sardella a fait une grande percée à Anderlecht cette saison. Le club travaille sur un nouveau contrat pour le défenseur.

Vincent Kompany et le Sporting d'Anderlecht voient un avenir en Killian Sardella. Pour sa première saison, le défenseur âgé de 18 ans a joué 15 matches en tant que titulaire et trois comme remplaçant.

Le contrat de Sardella expirera en 2021 et le club souhaite le garder un peu plus longtemps du côté de Neerpede. Selon Het Laatste Nieuws, le club a informé le joueur et son entourage que Sardella pouvait s'attendre à une prolongation de contrat avec de meilleures conditions.