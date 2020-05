Bruges champion, Philippe Clément soulagé : "La sportivité l'a emporté"

Philippe Clément est champion de Belgique pour la deuxième fois consécutive. Le coach du FC Bruges s'est dit soulagé, après avoir entendu certains réclamer une saison blanche.

Le Club de Bruges est donc sacré champion de Belgique 2019-2020 et toute autre décision aurait été incompréhensible pour l'entraîneur des Blauw & Zwart, Philippe Clément. "Mes joueurs ont vraiment dominé le championnat cette année et je suis fier d'eux. Ils ont fait l'unanimité et ce n'est pas facile", se réjouit Clément au micro de la RTBF.

"J'ai été surpris de lire toutes ces personnes réclamer une saison blanche et annuler le championnat. J'avais reçu beaucoup de messages de dirigeants et de joueurs ces dernières semaines, disant que ce titre était mérité", souligne Clément. "Et maintenant, je lisais que certains réclamaient une saison blanche. Je n'ai pas compris. Mais je suis heureux que la sportivité l'ait emporté".