🎥 Le Club de Bruges organise une fête virtuelle pour célébrer son 16ème titre

L'Assemblée générale de la Pro League a décidé vendredi de ne pas déclarer la saison blanche. Il a été décidé que les Blauw en Zwart seraient donc champions, alors qu'il restait 11 rencontres à disputer.

Crise sanitaire oblige, les supporters brugeois ne pourront pas fêter ce titre particulier comme ils l'avaient fait pour les 15 précédents. Consciente de la situation délicate, la direction du Club a tout de même décidé d'organiser une célébration virtuelle.

A partir de 18h, il est possible de la suivre sur la chaîne YouTube du nouveau Champion de Belgique. Au programme : meilleurs moments des matchs de la saison, entretiens avec Philippe Clement et certains joueurs, etc.

