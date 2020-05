Le Club de Bruges est allé chercher son trophée de champion à l'Union Belge

Suite de l’arrêt de la saison à cause de la pandémie du coronavirus, le Club de Bruges a été proclamé champion de Belgique. Les Gazelles ont officiellement reçu leur trophée de champion comme le démontre une vidéo postée sur les réseaux sociaux par le Club.

"Ils nous ont dit de venir le chercher. C’est ce que nous avons fait ", a écrit le Club de Bruges.

They said come and get him. So we did. ✔ #VRBruges #KAMP16EN pic.twitter.com/hNPiTRUwCH