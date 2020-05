Bruno Venanzi s'adressera directement aux supporters du Standard dans une interview exclusive

Le Standard de Liège diffuse peu d'informations via la presse et est même en froid avec l'un ou l'autre média, mais a décidé de s'adresser directement à ses supporters via une interview exclusive de Bruno Venanzi.

Dans cette relation de "je t'aime, moi non plus" le Standard filtre ses informations et décide de communiquer exclusivement via ses propres canaux et/ou certains médias. Suivant cette tendance, le club liégeois organisera lui-même une interview exclusive en compagnie de son Président ce lundi soir.

Il y avait le Venanzi qui vendait le stade de Sclessin à Venanzi. Il y a désormais le Venanzi qui pose et répond aux questions de Venanzi... Comme nous l'expliquions il y a quelques semaines, cette pratique est de plus en plus courante. Elle suscite interrogations, intérêts et une probable satisfaction pour les supporters qui sont, eux aussi, de plus en plus critiques envers la presse. Néanmoins, le fait que le club organise lui-même ses entretiens laisse ouverte la question suivante : qui pour déranger et faire sortir les dirigeants de leur zone de confort ?

Quoiqu'il en soit, Bruno Venanzi se présentera devant la TV du Standard ce lundi soir, sur le coup de 18h, pour réaliser "une grande interview exclusive" :