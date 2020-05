Les transferts de la saison en Pro League : les tops et flops de La Gantoise

Le championnat est définitivement arrêté, on jette un nouveau coup d'oeil dans le rétro, avec les transferts qui ont marqué la saison belge. En deuxième position, place à La Gantoise.

La Gantoise a réalisé une grosse saison. La saison a commencé par des hauts et des bas, mais les Buffalos ont ensuite déroulé. Michel Louwagie a réalisé du bon boulot l'été dernier car pas moins de sept recrues estivales sont devenues des titulaires.

TOP

Les retours de Sven Kums et Laurent Depoitre du côté de Gand sont réussis et ils ont directement retrouvé leur marque à Ghelamco Arena. Les latéraux Alessio Castro-Montes et Milad Mohammadi se sont également très bien adapté et ont apporté quelque chose au football offensif de Jess Thorup. Michael Ngadeu s'est lui aussi directement imposé comme le patron de la défense gantoise.

Mais La Gantoise a fait l'affaire de l'année avec Elisha Owusu. Ils ont à peine déboursé un million d'euros pour transférer le média en provenance de l'Olympique Lyonnais. Le milieu défensif, qui vaut désormais sept fois plus, a été impressionnant cette saison.

FLOP

La Gantoise a eu le nez fin l'été dernier et n'a pas commis d'erreurs. Même s'il est arrivé blessé, Jan Van den Bergh n'est pas parvenu à retrouver le niveau qu'il avait au Beerschot. Mais à OHL, il a montré qu'il peut encore jouer un rôle la saison prochaine. Dylan Mbayo est encore jeune et devrait avoir plus de chance la saison prochaine.

Les Buffalos ont réalisé un top mercato estival et pourrait devoir remettre le couvert dès juillet prochain.