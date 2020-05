L'entraîneur adjoint de l'Antwerp ne devrait finalement pas rester au club

L'arrivée d'Ivan Leko va faire bouger les pions dans la hiérarchie du club et Wim De Decker est concerné.

S'il était acté qu'il ne serait plus le T2 de l'Antwerp après le départ de Bölöni et l'arrivée de Leko, il semblait pourtant que Wim De Becker devait trouver un autre poste au sein du club.

Cependant, selon les informations de Het Laatste Nieuws, celui qui était T1 lors de la montée de l'Antwerp devrait quitter le club définitivement.

En effet, Rudi Cossey et Edward Still seront les deux qui compléteront le staff de Leko et le poste proposé par le club à De Decker ne lui conviendrait pas.