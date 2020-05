La direction anversoise promet "4 ou 5 renforts" à Ivan Leko

Lors de la présentation officielle d'Ivan Leko au Bosuil ce jeudi, Sven Jaecques a également pris la parole pour évoquer les objectifs du prochain mercato anversois.

Pour le moment, c'est plutôt concernant des départs que l'Antwerp fait parler de lui. Wesley Hoedt, Sinan Bolat, Kevin Mirallas, autant de joueurs qui ne porteront plus la vareuse anversoise la saison prochaine. Le Great Old doit également négocier avec Mbokani, Arslanaglic et Defour pour une éventuelle prolongation de contrat.

Mais Sven Jaecques se veut rassurant ; Ivan Leko ne va pas se retrouver les mains vides. Le secrétaire général a assuré que plusieurs renforts allaient compenser ces départs de joueurs titulaires : "Je suis ici depuis quatre ans et c'est chaque fois pareil. Chaque saison, en été, nous avons beaucoup de travail. Même des missions qui semblaient impossibles ont été réalisées. Nous sommes donc confiants pour ce mercato. L'entraîneur veut avoir une bonne équipe et veut qu'elle soit prête lorsque la préparation commence. On ne doit certainement pas se précipiter. Mais nous avons besoin de quatre ou cinq renforts ciblés".

Sven Jaecques a également indiqué que des nouvelles concernant le meilleur buteur du championnat allaient être officialisées dans les prochaines semaines. Reste à savoir si ce sera pour annoncer une prolongation ou un départ du buteur congolais.