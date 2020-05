Une légende quitte le Great Old: "Peut-être pas un au revoir définitif"

Alors que le nouvel entraîneur du Great Old, Ivan Leko, était présenté ce jeudi en compagnie de ses assistants Rudy Cossey et Edward Still, on a également appris le départ de Wim De Decker, qui laissera une trace indélébile de son passage au Bosuil... et qui reviendra peut-être un jour.

Séduit par l'intérêt de La Gantoise et, apparemment, pas concerné par les plans d'Ivan Leko, Wim De Decker a décidé de quitter l'Antwerp après sept longues années d'une belle aventure commune. Le Great Old salue donc une véritable légende ce jeudi. Joueur, entraîneur, adjoint Passé par Beveren, La Gantoise, le Beerschot et Genk, tout au long d'une carrière au cours de laquelle il a aussi gagné ses galons de Diable Rouge (deux caps en 2006), Wim De Decker avait rejoint l'Antwerp en 2013. Alors âgé de 31 ans, le médian défensif va jouer trois saisons pour le matricule 1, en Proximus League, disputant un total 58 matchs avec le maillot anversois. Il avait raccroché les crampons en fin de saison 2015-2016, mais il est rapidement revenu au Bosuil. En novembre, il endosse le costume de T1 intérimaire, puis est confirmé dans ses fonctions jusqu'à la fin de la saison. Avec un énorme succès à la clé: quatre mois plus tard, il remporte la finale de D1B contre Roulers et ramène l'Antwerp parmi l'élite. "Légende vivante" Wim De Decker cède sa place à Laszlo Bölöni mais intègre son staff. Toujours avec succès: trois saisons plus tard, l'Antwerp s'est hissé parmi les grands du championnat de Belgique. Mais Wim De Decker va, pour sa part, poursuivre l'aventure ailleurs, à La Gantoise, où il est devenu, ce jeudi, l'adjoint de Jess Thorup. Au Great Old, on ne l'oubliera en tout cas pas. "C'est une légende vivante", témoigne le Secrétaire Général de l'Antwerp, Sven Jaecques. "Il a ramené le club là où il devait être et j'ai le sentiment que ce n'est pas un au revoir définitif'", ajoute-t-il. Le futur T1 du Great Old? "En football, on ne sait jamais", tempère-t-il. "Mais pour l'instant, nous voulons surtout souhaiter une belle réussite à Wim dans cette nouvelle étape de sa carrière..." Welkom terug Wim De Decker! 🙋🏼‍♂️ https://t.co/gzyDSxps4Y #kaagent #transfer #JPL — KAA Gent (@KAAGent) May 28, 2020