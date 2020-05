Le championnat de Hongrie a accueilli des supporters dans les stades !

Alors que l'Ekstraklasa polonaise prévoit d'accueillir des supporters dans les stades à partir de mi-juin (25% de la capacité totale des stades uniquement) et que le championnat russe prévoit quant à lui 10% de remplissage pour sa reprise le 21 juin prochain, la Hongrie a déjà décidé d'ouvrir les portes de ses enceintes : après avoir repris à huis-clos la semaine passée, le championnat a cette fois accueilli du public.

Les conditions restaient plus ou moins strictes : un siège sur quatre pouvait être occupé et une rangée sur deux devait être laissée vide. L'OTP Bank Liga est ainsi devenu le premier championnat national européen après celui de Biélorussie (qui n'a jamais décrété le huis-clos) à accueillir du public depuis le début de la pandémie de coronavirus.

