Michel Louwagie prend la défense de Mehdi Bayat: "Il n'a rien fait de déloyal"

Attaqué de toutes parts ces derniers jours, Mehdi Bayat peut quand même compter sur certains soutiens au sein de la Pro League.

Cette semaine, l'Antwerp a notamment confirmé avoir déposé plainte à l'égard de Mehdi Bayat auprès de l'UEFA, pour "conflits d'intérêt". Avec, dans le viseur, la double casquette de l'administrateur délégué de Charleroi et de président de l'Union Belge.

Et s'il reconnaît que ce double rôle rend sans doute les choses "plus difficiles" pour Mehdi Bayat, Michel Louwagie prend la défense du patron de la fédération. "Il a très bien géré ça", insiste le Manager gantois pour Sporza. "Il a défendu la tenue de la finale de la Coupe de Belgique, qui aura finalement lieu le 1er août. Il n'a rien fait de déloyal et a laissé le processus de décision se dérouler normalement."