Vadis Odjidja juge le plan d'Anderlecht: "Quand Vincent a une idée en tête"

Vadis Odjidja connait bien le Sporting d'Anderlecht et Vincent Kompany. Le milieu de terrain de La Gantoise est positif pour l'avenir du Sporting.

Selon Vadis Odjidja, le nouveau plan et la présence de Vincent Komapany sont une bonne chose pour Anderlecht: "Quand Vincent a quelque chose en tête, il fait tout ce qu'il faut pour que cela se réalise. Il croit en son projet. Ce serait dommage que cela ne fonctionne pas. Quand tu peux acheter des parts de ton club, pourquoi ne pas le faire?", assure le Gantois dans Het Laatste Nieuws.

Wouter Vandenhaute a été un temps le manager de Vadis: "Nous avons travaillé ensemble un certain temps mais pas assez pour que je le connaisse parfaitement. Depuis c'est Sidi Haroun qui s'occupe de mes affaires".

Un retour à Anderlecht n'est pas dans ses plans: "Le fait c'est que je vais prolonger jusqu'en 2023 et que je me sens bien à La Gantoise. Et en 2023, j'aurai 34 ans et pour tout dire je me vois finir ma carrière à La Gantoise."