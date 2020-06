L'avis de Jean Butez sur le probable rachat de l'Excel par le LOSC

Formé à Lille et révélé à Mouscron, Jean Butez connaît forcément très bien les deux clubs et il voit d'un bon œil le rachat qui prend forme.

"Une question de jours ou de semaines": les médias français et belges convergent, le LOSC devrait racheter l’Excel, cinq ans après l’avoir vendu. Une perspective que Jean Butez semble apprécier. "Pour les jeunes Lillois qui attendent leur tour, comme moi à l’époque, ça peut être un bon tremplin", explique-t-il au micro de France Télévisions.

Mais le gardien français pense que l’opportunité sera belle pour tous les autres Hurlus également. "Ça va leur apporter une notoriété supplémentaire. Luis Campos a un réseau très important, il y aura plus de scouts au Canonnier pour superviser et rechercher les joueurs de demain."

Jean Butez pense d’ailleurs que "les supporters seront contents" et que "c’est une bonne chose (pour l’Excel) de pouvoir compter sur un projet sein et de s’associer à un club de niveau européen." D’autant que la proximité est grande entre les deux clubs : "Quand on compare avec Monaco et le Cercle de Bruges, il y a plus de 1000 kilomètres, ce n’est pas la même langue, pas la même mer. Moi, j’ai été super bien accueilli à Mouscron", conclut-il.