De l'intérêt pour un Anderlechtois prêté cette saison

Il n'entre pas dans les plans du club bruxellois, il pourrrait trouver refuge en Croatie.

Prêté en début de saison en Espagne, Josué Sa est attendu à Anderlecht à l'issue de la saison espagnole. Mais il ne devrait pas s'y attarder: le Sporting ne compte pas sur lui et espère le vendre lors du mercato estival.

Si Huesca, où il a joué 21 matchs (pour un but et deux assists) cette saison, ne donne pas suite à son prêt, le Portugais pourrait trouver refuge en Croatie. Le Dinamo Zagreb serait intéressé et prêt à faire une offre selon Het Nieuwsblad.