Le "symbole" du Beerschot affiche ses ambitions: "La D1A avec ce club!"

Avec Tom Pietermaat, c'est un pion majeur de l'effectif anversois qui a décidé de poursuivre l'aventure.

C'est officiel depuis lundi, Tom Pietermaat et le Beerschot ont décidé de prolonger leur aventure commune. Pion majeur du club anversois depuis 2014, le médian 27 ans s'est engagé pour trois années supplémentaires, avec un objectif évident à l'esprit. "J'ai toujours dit que j'étais ici pour atteindre la D1A avec ce club", confie-t-il.

Et au Beerschot, on se réjouit évidemment de la prolongation d'un joueur qui a contribué à faire remonter le club aux portes de l'élite. "Tom est un symbole de l'évolution du Beerschot", commente le président Francis Vrancken. "C'est exceptionnel pour un joueur de grimper, comme ça, du quatrième niveau à la D1B et nous sommes convaincus qu'il a le niveau pour jouer en D1A." Confirmation la saison prochaine? Il faudra d'abord franchir l'obstacle OHL...