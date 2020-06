Vers une finale de Coupe de Belgique avec du public ? "Des protocoles peuvent être établis à l'avance"

Des événements sportifs avec le public seront à nouveau possibles à partir du 1er juillet. Bien que pour l'instant seulement 200 personnes sont autorisées. Mais pour un événement comme la finale de la Coupe - le 1er août - des exceptions pourraient être faites.

Le président de l'Union belge Mehdi Bayat a déjà déclaré qu'il espérait que plus de 200 personnes pourraient être dans le stade au début de la compétition. "Je ne sais pas si M. Bayat peut prédire la courbe de l'épidémie, mais les virologues ne nous ont pas encore donné cette certitude", a déclaré le ministre Jan Jambon. "Nous devons maintenant examiner d'abord les conséquences des mesures que nous avons prises."

Mais Jambon laisse déjà la porte entrouverte pour la finale de la Coupe. "Des protocoles peuvent être établis à l'avance pour des événements majeurs. Vous ne voyez pas seulement 200 personnes au Heysel, pour ainsi dire. Il est possible que nous puissions y regarder via un protocole clair pour permettre à plus de personnes de venir. Cela ne concerne pas seulement ce qui se passe dans le stade, mais aussi l'afflux et la sortie des supporters avant et après le match."

Avant le 1er juillet, la Pro League souhaite faire tester tous les joueurs et recommencer les entraînements.