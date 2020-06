Anderlecht avait soumis une offre pour un gardien de Jupiler Pro League

Ce vendredi, le club bruxellois a officialisé la venue de Timon Wellenreuther en provenance de Willem II, mais il n'est pas exclu qu'un autre gardien débarque chez les Mauves.

Nos confrères de Het Laatste Nieuws nous apprennent qu'Anderlecht a également fait une offre pour le gardien de but de Saint-Trond, Kenny Steppe. Une somme de 250.000 euros a été proposée au STVV. Alors oui Timon Wellenreuther est arrivé au Sporting en provenance de Willem II, mais rien ne dit que Hendrik Van Crombrugge sera là la saison prochaine tant le Diable Rouge est sur la tablette de nombreux clubs.

Frank Boeckx (33 ans) sera l'entraîneur des gardiens chez les Espoirs, Davy Roef a rejoint La Gantoise et Thomas Didillon va partir. En fonction des dossiers, Anderlecht continuera probablement à maintenir un contact avec le club trudonnaire et Steppe, mais il n'est plus une priorité pour le moment.