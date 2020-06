En quête d'un nouveau défi, Jelle Van Damme affiche ses ambitions

Après une aventure cauchemardesque à Lokeren, Jelle Van Damme espère rebondir la saison prochaine. En Pro League?

Quelques semaines après la fin de son aventure waeslandienne, Jelle Van Damme ne cache pas que, malgré ses 36 ans, il a soif de revanche. Et il pense être prêt pour un retour en D1A. "A ce sujet, je vais être très clair: il y a un an, je jouais les playoffs 1 avec l'Antwerp. (...) Ce niveau ne peut pas s'être envolé en un an", souffle-t-il au Nieuwsblad.

Et Jelle Van Damme en est convaincu: il peut apporter quelque chose à n'importe quelle équipe de D1A. "Je n'en doute pas. Même à une équipe du top. J'ai mes qualités, mon expérience et je peux apporter quelque chose dans un vestiaire."

Mais il en est conscient: s'il devait revenir en D1A, il devrait sans doute faire des concessions sportives et financières. "Je ne n'exige pas de jouer toutes les rencontres. Je n'ai aucun problème à accepter de gagner un peu moins et à mettre mon expérience au profit des jeunes."