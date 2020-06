Paul-José Mpoku donne son avis sur l'avenir de son ancien club : "Au Standard, on ne sait jamais ce qu'il va se passer"

Le club liégeois, via sa propre chaîne Standard TV, a finalement préféré garder le suspens quant à l'avenir de Michel Preud'homme à Sclessin. Le T1 - notamment - du Standard s'est contenté de livrer son analyse sur la saison passée ainsi que quelques anecdotes sur sa vie en confinement.

Le légendaire entraîneur devrait donner – enfin – plus d’informations sur son avenir au club lors de la deuxième partie de l’entretien, toujours sur Standard TV, et théoriquement prévue en début de semaine prochaine. En attendant, la Dernière Heure s’est entretenue avec un ancien joueur qui connaît très bien la maison rouche : Paul-José Mpoku.

Actuellement en Belgique, dans l’attente d’une décision quant à une reprise du championnat émirati, le Belgo-congolais est notamment revenu sur ce flou volontairement entretenu par son ancien club : « Je pense qu’il va arrêter en tant que coach. Je ne suis pas surpris [de cette situation] parce que c’est le Standard. Et au Standard, on ne sait jamais ce qu’il va se passer. Michel Preud’homme avait dit qu’il ferait le point après deux ans. Le jour où un coach restera plusieurs saisons au Standard, on pourra être agréablement surpris ».

Ce qui ne veut pas dire, toujours de l’avis de Mpoku, que MPH quittera Sclessin : « Le projet MPH […] est un ensemble. S’il sent qu’il sera plus efficace en dehors du terrain, il laissera sa place. Je ne dis pas que le Standard devra tout recommencer, car une certaine structure sera mise en place. Moi, je le vois arrêter [en tant que T1] mais rester au club » ajoute-t-il pour la DH.