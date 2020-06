OHL se porte également devant la CBAS pour veiller à ses intérêts

Suite aux recours de Waasland-Beveren et du Beerschot devant la Cour Belge d'Arbitrage du Sport, OHL s'est également déclaré partie intervenante afin de veiller au bon respect de ses intérêts.

Le club louvaniste a communiqué ce lundi son intervention volontaire devant la Cour Belge d'Arbitrage du Sport (CBAS) dans la procédure engagée par Waasland-Beveren et le Beerschot. Le but de cette démarche est, explique OHL, de "veiller au bon respect de ses intérêts et de ses droits" durant cette procédure qui verra la légalité des décisions prises lors de l'Assemblée de la Pro League être analysée.