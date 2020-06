Philippe Montanier, l'homme qu'il faut pour l'Académie

Philippe Montanier est donc le nouveau T1 du Standard, mais le Français va aussi avoir l'Académie Robert-Louis Dreyfus en ligne de mire. Une bénédiction pour les jeunes du Standard prêts à passer le cap dans les prochains mois.

Philippe Montanier n'est pas le premier venu. Fort d'une expérience internationale, l'entraîneur français a toujours eu comme conviction de faire jouer des jeunes talents. Lors de son passage fructueux à la Real Sociedad, où il avait été élu entraîneur de l'année en Espagne (2013), il avait marqué les esprits avec des joueurs sans expérience.

"Je me sens à l'aise avec les jeunes", avait-il déclaré à l'époque dans la presse ibérique. "Je n'ai pas peur de les faire jouer. Nous avons aligné 8 joueurs sur 11 qui sont formés au club et qui jouaient encore en division 3 il y a quelques mois. C'est valorisant pour un entraîneur et surtout cela correspond à mes valeurs".

Le ton est donné avec l'ancien coach de Rennes, qui a aussi démontré que faire jouer les jeunes c'est bien, mais le faire de façon intelligente c'est encore mieux. Il a par exemple très bien géré le cas Ousmane Dembélé lorsqu'il était en Bretagne, comme il le racontait dans l'émission "Le Vestiaire" sur RMC.

Avec Dembélé, il fallait être patient

"On presse souvent les entraîneurs pour intégrer les jeunes, mais il ne faut pas aller trop vite. Ousmane Dembélé, je l'avais vu jouer en U17. Il avait un talent fou, c'est un garçon attachant. Je lui avais fait faire la préparation avec les pros, puis il a reçu une offre de Salzbourg. Il part en jet privé, il revient, les agents font pression et il s'engage dans un bras de fer avec le club. Moi je discutais avec lui, j'ai prôné la patience. Quand il a été prêt dans sa tête et qu'il eu signé son contrat pro, alors je l'ai fait jouer. Et il a bien joué".

Montanier est donc un entraîneur patient, qui ne se laissera pas mettre la pression, et qui saura intégrer les meilleurs jeunes dans les meilleures conditions. Pile poil ce qu'il fallait au Standard et à son académie. Les successeurs de Witsel frappent à la porte du noyau pro.