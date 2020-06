"Jouer comme Liverpool": vers un football pétillant à la Côte?

Si les ambitions seront, dans un premier temps, très mesurées, l'envie est énorme à Ostende où les nouveaux patrons veulent développer un football attractif.

"Le maintien comme unique objectif la saison prochaine": Gauthier Ganaye ne vise pas forcément haut pour sa première saison en tant que président exécutif d'Ostende. Mais le Français a un projet à plus long terme.

Il ne faut pas attendre les playoffs 1, mais le football devra être attractif...

Et ça passera pas un football bien léché. "Un pressing constant", explique-t-il à Focus WTV. "Dès qu'on perd le ballon, les joueurs les plus proches doivent récupérer le cuir. Et si tu peux faire ça assez haut sur le terrain, alors tu auras beaucoup de frappes au but."

"C'est passionnant. C'est le foot de Jurgen Klopp, de Liverpool", ajoute Gauthier Ganaye qui insiste: "Il ne faut pas attendre les playoffs 1 à Ostende la saison prochaine, mais le football proposé devra être attractif." Des 'ambitions' très claires...