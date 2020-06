Mario Balotelli attaque à nouveau Brescia

Lhistoire d'amour entre Brescia et Mario Balotelli est donc belle et bien terminée, divorce en vue.

Rien ne va plus entre Brescia et Mario Balotelli (29 ans). Le conflit qui oppose les deux parties se dirige vers le chemin judiciaire. Selon la Gazzetta dello Sport, le joueur, par le biais de ses avocats, a envoyé une troisième lettre au club demandant sa réintégration à l'entraînement. Et ce n'est pas tout. Il aurait aussi réclamé une partie non perçue de son salaire du mois de mars.

Cette requête concernerait une compensation actuellement en cours de négociation sur la période du mois de mars durant laquelle les joueurs ont été mis à l'arrêt en raison de la pandémie du coronavirus. Invités à se confiner à leur domicile comme toute la population italienne, les joueurs ont suivi des entraînements par le biais d'une plateforme en ligne.

Il semble de plus en plus clair que tout cela se règlera devant les tribunaux et non sur la pelouse.