Toujours plus proche d'une BeNeLeague?

L'idée d'une BeNeLeague continue de faire son chemin dans les esprits des dirigeants des grands clubs belges et néerlandais.

Une étude a d'ailleurs été commandée par les clubs du G5 belge (Anderlecht, le Standard, la Gantoise, Bruges, Genk) et ceux du top six néerlandais, pour évaluer l'impact qu'aurait la création d'une BeNeLeague, comme l'expliquent par Het Nieuwsblad et la chaîne publique néerlandaise NOS.

Le profil de cette future BeNeLeague? 18 clubs: huit clubs belges et dix clubs néerlandais, avec un championnat classique (sans playoffs donc). Et dans ce scénario, la Proximus League disparaîtrait en Belgique, au profit d'un championnat à 16 équipes. Les Pays)-Bas conserveraient également leur championnat, où, comme en Belgique, on jouerait pour la montée en BeNeLeague.

Les moins bonnes équipes néerlandaise et belge descendraient alors directement dans la division inférieure, alors qu'il y aurait des barrages pour désigner le deuxième montant (ou le deuxième descendant).

Un format qui va donc être évalué par Deloitte et qui pourrait revaloriser le football dans les deux pays: selon Het Nieuwsblad, une BeNeLeague pourrait permettre d'augmenter les revenus de 35%, mais la répartition des tickets européens reste un motif de discorde. Les résultats de l'étude de Deloitte devrait parvenir aux onze clubs qui l'ont demandé.