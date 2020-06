Sven-Goran Eriksson veut reprendre du service

L'ancien entraîneur de Manchester City et de la Lazio Rome Sven-Goran Eriksson n'est pas décidé à prendre sa retraite malgré ses 72 ans.

La dernière expérience de Sven-Goran Eriksson sur un banc date de 2019 : l'ancien coach de l'Angleterre (2001-2006), de Manchester City et de la Lazio Rome avait alors pris en main la sélection des Philippines. Après trois défaites, il avait été licencié en janvier 2019 et est depuis sans emploi. Mais Eriksson ne pense pas à prendre sa retraite.

"Je suis actuellement en Suède et en bonne santé, si on me propose un projet, j'y réfléchirai", affirme-t-il à Eurosport. "Je pense encore être capable de le faire. Mais si on ne me propose rien, ça me va aussi", reconnaît celui qui remportait le Calcio en 2000 avec la Lazio Rome, le championnat du Portugal trois fois (1983, 1984 et 1991) avec le Benfica et deux coupes d'Europe (82 et 99) avec Göteborg et la Lazio.