Anderlecht : les dossiers Van Crombrugge et Steppe liés ?

Les discussions entre Hendrik Van Crombrugge et le RSC Anderlecht sont compliquées. Le dossier Kenny Steppe, en attendant, est suspendu.

Kenny Steppe va-t-il devenir l'un des trois gardiens de but du RSC Anderlecht ? Des discussions ont lieu entre le portier de Saint-Trond et le RSCA, mais elles semblent désormais au point mort. On ne parlerait pas ici d'une rupture définitive des négociations mais plutôt d'une mise entre parenthèses. Et pour cause : le dossier Steppe pourrait être lié au dossier Van Crombrugge.

D'après nos informations, l'une des raisons du mécontentement d'Hendrik Van Crombrugge concernant le refus du RSCA d'augmenter son salaire est bel et bien que le club semble prêt, en parallèle, à mettre plusieurs centaines de milliers d'euros sur la table pour attirer un troisième gardien là où un jeune, comme Rik Vercauteren, serait suffisant pour occuper ce rôle.

Pas de Steppe si Van Crombrugge reste ?

Comme nous l'écrivions plus tôt, l'optimisme est de mise dans le dossier Van Crombrugge car le joueur souhaite plus que tout rester à Anderlecht. Mais le joueur demandera certainement de la cohérence. Les dossiers seraient donc potentiellement liés : la venue de Kenny Steppe au RSCA pourrait dépendre d'un départ de Van Crombrugge, qui a des offres mais ne souhaite pas partir. La somme "économisée" dans le transfert de Steppe pourrait-elle aider à offrir une augmentation au gardien n°1 des Mauves afin qu'il reste ?