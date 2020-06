La Premier League reprend : voici 5 bonnes raisons d'être devant sa télévision !

Après près de 100 jours d'absence, la Premier League fait son grand retour ce mercredi. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de football !

Dans 24 heures, la Premier League, l'une des plus prestigieuses compétitions européennes de football, va effectuer son grand retour après plus de trois mois d'absence. Deux rencontres sont au programme du mercredi 17 juin : Aston Villa-Sheffield United (19H) et Manchester City-Arsenal (21H15). On vous explique pourquoi la reprise du championnat anglais n'est à manquer sous aucun prétexte.

1) Un sacre historique pour Liverpool ?

Voilà trente ans que Liverpool n'a plus gagné le championnat anglais. Les Reds n'ont même encore jamais remporté la nouvelle formule de la compétition instaurée en 1992. Après plusieurs échecs dans le sprint final ces dernières années, comme en 2014, le vainqueur de la Ligue des Champions 2005 a enfin l'occasion de remporter le prestigieux trophée. Qui plus est, grâce à un formidable hasard du calendrier, les hommes de Jürgen Klopp pourraient bien assurer leur titre sur la pelouse de leur plus grand rival, Everton, ou bien recevoir la haie d'honneur de la part de leur dauphin, Manchester City. Un sacre historique qui, même s'il n'est pas encore acté, semble ne plus pouvoir échapper aux coéquipiers de Jordan Henderson qui comptent 25 points d'avantes sur les Sky Blues (2e) à moins de dix journées de la fin.

2) Les belges de Premier League

Suivre la Premier League, c'est également l'occasion de voir à l'oeuvre de nombreux joueurs belges, que ces derniers soient des Diables Rouges ou bien des joueurs qui attendent leur première cape. Entre les stars comme De Bruyne, les joueurs confimés tels que Alderweireld, Vertonghen, Benteke et Kabasele ou encore les jeunes talents comme Tielemans, Dendoncker, Origi, Trossard et Praet, le championnat anglais regorge de joueurs belges de tous les profils et pour tous les goûts. Une raison évidente de suivre la Premier League pour celles et ceux qui apprécient le football belge.

3) Les surprises de la saison : Leicester, Wolverhampton, Sheffield

Au cours de cette exercice 2019/2020, plusieurs équipes inattendues se sont immiscées dans le haut du tableau en Premier League. En effet, de son côté, Leicester, emmené par un duo trio Ndidi-Tielemans-Maddison, fait sensation et pourrait bien parvenir à subtiliser la place de dauphin aux hommes de Pep Guardiola. Puis, Wolverhampton (6e) et Sheffield (7e), qui s'appuient sur des talents issus de Pro League (Dendoncker pour les Wolves et Sander Berge pour les Blades), peuvent encore croire en une qualification en C1 pour la saison prochaine, Chelsea (4e) ne comptant que cinq points d'avance sur eux.

4) Arsenal et Tottenham privés d'Europe ?

À l'inverse, les deux clubs londoniens mythiques du championnat anglais, Arsenal et Tottenham ont déçu par leurs irrégularités cette saison. Dans l'état actuel des choses, les Gunners (9e) et les Spurs (8e) ne disputeraient pas de coupe d'Europe la saison prochaine. Une situation inédite dont l'évolution devra être suivie avec attention pour voir si les deux formations seront capables de retrouver leur football afin d'inverser la tendance et d'accrocher les places qualificatives pour la C3.

5) Une lutte acharnée pour le maintien

Enfin, en bas de tableau, le suspense est à son comble. Hormis Norwich qui compte six points de retard sur le premier non relégable et semble malheureusement condamné à descendre en Championship, cinq autres formations sont au coude-à-coude au classement. En effet, Aston Villa (19e) n'accuse que deux longueurs de retard sur West Ham, Watford et Bournemouth qui se retrouvent à égalité de points (27). De la même manière, Brighton (15e) n'est pas encore sauvé malgré ses deux points d'avance sur ses principaux concurrents (29 points). Ainsi, la lutte pour le maintien promet d'être disputée jusqu'à la fin et le goal-average pourrait être un facteur déterminant dans la fin de saison.

Après près de 100 jours d'interruption, la Premier League reprendra donc demain par une rencontre opposant Aston Villa à Sheffield à partir de 19H. Une reprise très attendue par les amateurs et amatrices de ballon rond du monde entier, tant le championnat qui a vu naître le football fait partie des compétitions les plus emblématiques à l'échelle mondiale.