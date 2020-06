Philippe Montanier revient sur le départ de Mbaye Leye et fait l'éloge de l'Académie : "Arnaud Bodart est un bel exemple"

Le technicien français s'est présenté ce mardi après-midi à Sclessin.

Philippe Montanier a évoqué les premiers contacts et ses ambitions (à lire ICI), mais il a aussi parlé du départ de Mbaye Leye. "Je suis venu avec un adjoint Mickaël Debève, et je ne voulais pas de nombreux assistants sinon ils sont sous-employés. Il y avait une possiblité avec Éric Deflandre ou Mbaye Leye. Très bon contact avec les deux, mais j'ai une méthologie qui consiste à avoir un assistant qui s'occupe de l'aspect offensif et un autre du défensif. Mickaël Debève va s'occuper de l'aspect offensif vu que c'est un ancien attaquant. Deflandre, étant un ancien défenseur, va s'occuper du défensif. J'ai fait ce choix-là, mais j'aurais aimé que Mbaye reste au club même pour la formation, mais il sera toujours le bienvenu au sein du staff", a expliqué l'ancien entraîneur de Lens.

Le nouveau T1 des Rouches a aussi évoqué l'Académie. "Très sensible à cela. J'ai une âme d'éducateur, je suis sensible concernant la progression des jeunes. Debève sera aussi chargé d'avoir un oeil là-dessus et effectuer un travail de post-formation. Parvenir à mettre en place cette passerelle pour les jeunes. Arnaud Bodart est un bel exemple, si un beau talent est là, on fera tout pour que son éclosion ait lieu", a lâché le coach âgé de 55 ans.