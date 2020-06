Anderlecht ne devrait pas prolonger le prêt d'une de ses recrues hivernales

Le Sporting avait la possibilité de prolonger la location du joueur pour une année supplémentaire.

D'après Het Laatste Nieuws, l'attaquant croate Marko Pjaca devrait quitter Bruxelles pour retourner à la Juventus.

Arrivé cet hiver pour 6 mois, Pjaca n'a finalement eu que quelques rencontres pour se montrer avant la suspension du championnat. Anderlecht avait négocié la possibilité de prolonger le prêt pour une année supplémentaire, en plus des six déjà négociés, toutefois le club ne semble plus vouloir activer cette clause au terme de performances jugées insuffisantes malgré la courte période de location.

Pjaca avait inscrit un but lors de la victoire 6-1 contre Eupen, en quatre apparitions sous le maillot mauve. La Juve avait attiré l'attaquant en 2016 du Dinamo Zagreb pour près de 23 millions d'euros, mais le joueur a souvent été prêté et blessé. Ses chances de s'imposer dans le noyau actuel de la Juventus sont faibles.