Un grand d'Europe sur la route d'Anderlecht en préparation?

Les Mauves pourraient avoir un sparring-partner de luxe pour préparer leur saison 2019-2020.

Si les contextes sont différents, les objectifs seront les mêmes pour le PSG et le Sporting d'Anderlecht dans les prochaines semaines: préparer la reprise, prévue début août pour les Mauves et dans la même période pour les Parisiens, qui attendent toujours les dates précises de leurs prochains rendez-vous.

Et les deux équipes pourraient se retrouver dans la deuxième partie de juillet. C'est l'Equipe qui l'avance, le Sporting et le PSG négocient l'organisation d'un amical alors que les troupes de Thomas Tuchel disputeront deux finales (Coupe de la Ligue et Coupe de France) et la phase finale de Ligue des Champions avant le lancement de la Ligue 1 2020-2021, prévu le 23 août.