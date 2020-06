L'Ajax ferme la porte au nez d'un Diable Rouge

L'Ajax d'Amsterdam a lancé son mercato estival en officialisant le retour de Stekelenburg, mais un Diable Rouge ne fait pas partie des plans de Marc Overmars.

L'Ajax a souvent, par le passé, fait revenir des anciens joueurs pour guider les jeunes. Stekelenburg, ancien gardien du club, est de retour à la Cruijff Arena pour cette raison.

Jan Vertonghen, qui est en fin de contrat avec Tottenham, ne sera pas le prochain. Marc Overmars a en effet pris une décision et s'est exprimé dans la presse néerlandaise: "Vertonghen ne reviendra pas à l'Ajax cet été. Nous allons certainement devoir remplacer Tagliafico mais Vertonghen n'est plus un back gauche".

Voilà qui a le mérite d'être clair. De plus, le Diable Rouge a déclaré dernièrement qu'il voulait jouer dans une compétition plus huppée que la Eredivisie. Selon les dernières rumeurs, il serait surtout proche de la Serie A.

Davy Klaassen, l'ancien joueur du Club Bruges et actuellement au Werder, ne fera pas non plus partie des arrivées cet été. Faire revenir des anciennes gloires c'est oui, mais pas à n'importe quel prix et surtout cela doit se faire en respectant le projet sportif.