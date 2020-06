Voici ce qu'a coûté le coronavirus au RSC Anderlecht

Les clubs de D1A subissent de plein fouet la crise du coronavirus avec des pertes estimées à plusieurs millions.

Le RSC Anderlecht n'a pas été épargné : les pertes estimées seraient, d'après les informations de La Dernière Heure, de 4 à 5 millions d'euros. Et ce malgré des mesures immédiates prises par le club : chômage économique, réductions de salaires pour les joueurs, et même le licenciement de Pär Zetterberg.

La situation économique du club reste inquiétante, mais ces pertes ne sont pas plus élevées que celles des autres clubs belges ; le plus gros problème pour Anderlecht est peut-être la baisse de valeur marchande de certains joueurs et les possibilités de vente qui seront réduites par la crise du coronavirus.